Thailand spuugt gal over extravagant verblijf koning Rama in Duits viersterrenhotel

Het verblijf van de Thaise koning Rama X (67) in een superdeluxe hotel in de Duitse deelstaat Beieren heeft in zijn vaderland tot een golf aan protesten geleid. De monarch heeft in het viersterren Grand Hotel Sonnenbichl in Garmisch-Partenkirchen gezelschap van twintig vrouwen en een complete hofhouding. Ronduit belachelijk, vinden ze in Thailand. Op Twitter hebben in een dag tijd al ruim een miljoen Thai hun ongenoegen geuit met gebruik van de hashtag (vertaald) #waaromhebbenwijeenkoningnodig.

Het verblijf in Duitsland van Rama X, die voluit Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun heet, is controversieel. Alle hotels bij onze oosterburen zijn vanwege de coronacrisis gesloten, maar de lokale autoriteiten hebben voor de koning een opvallende uitzondering gemaakt. Gesteld wordt dat de entourage van de monarch een ‘homogene groep’ is die niet van samenstelling verandert. Het fraaie Grand Hotel Sonnenbichl, met panoramisch uitzicht op de bergen, wordt om die reden even niet aangemerkt als pension maar als tijdelijk ‘woonhuis’ van de hoge Thaise visite. Het gezelschap houdt zich echter, zo melden Duitse media, niet aan de uitgaansbeperkingen in het land. Zo zou Rama X al fietsend en wandelend in Garmisch-Partenkirchen zijn gespot, meestal gevolgd door enkele vrouwen van wie slechts twee officieel echtgenotes zijn.

De buitenlandse vakantie van Rama X is, zo blijkt, voor menig Thai aanleiding om op Twitter flink gal te spugen over het gedrag van de koning die toch al onder vuur ligt vanwege vermeende en doorgaans kostbare uitspattingen. De vloedgolf aan negatieve reacties is inmiddels ook opgemerkt door de Thaise regering. Zo heeft de Thaise minister van digitale economie en samenleving de bevolking al gewaarschuwd geen negatieve berichten meer te posten of te delen over de koning. Zijn boodschap komt erop neer dat iedereen die niet te verifiëren inhoud over Rama verspreidt de strenge Thaise wetten overtreedt en in het ergste geval een gevangenisstraf van 15 jaar riskeert.

Wet hanteren

Aan persbureau Reuters vertelde de minister in kwestie dat zijn reactie verband houdt met de stroom negatieve berichten over de monarchie. Hij wilde niet op het verblijf van Rama X in Duitsland ingaan. ,,We kijken zo veel en zo vaak mogelijk naar nepnieuws. Zelfexpressie van de bevolking wordt gerespecteerd, maar als dat leidt tot schade, hanteren we de wet.” Of de Thai zich aan de waarschuwing houden, is onbekend. Op sociale media circuleren foto's van bankbiljetten waarop te zien is dat de ogen van Rama zijn doorgekrast.

Volledig scherm Grand Hotel Sonnenbichl. © PR

Plichtplegingen

Quote In 1981 beschreef zijn eigen moeder hem als een soort Don Juan die zijn tijd liever doorbracht met mooie vrouwen dan met saaie plichtple­gin­gen Rama X staat al jaren bekend als een ietwat zonderlinge rokkenjager die er, anders dan in Thailand gebruikelijk is, ettelijke concubines (bijvrouwen) op nahoudt. Officieel zou het om twee echtgenotes gaan, maar aangenomen wordt dat het er meer zijn. De koning stond lang voor hij zijn populaire in 2016 overleden vader Bhumibol opvolgde al bekend als vrouwenverslinder. In 1981 beschreef zijn eigen moeder hem als een soort Don Juan die zijn tijd liever doorbracht met mooie vrouwen dan met saaie plichtplegingen. Behalve door vrouwen is de impopulaire, machtige en steenrijke troonopvolger altijd omgeven geweest door hardnekkige geruchten over machtsmisbruik, gokken en illegale zaken.



De Thai ergeren zich al sinds zijn aantreden groen en geel aan Rama. Zo werden vorig jaar bijna dagelijks straten afgezet in Bangkok als koning Rama’s autocolonne passeerde. Daardoor lag het verkeer in de toch al chaotische miljoenenstad meestal geruime tijd stil. Uiteindelijk kwam de regering na aanhoudende publieke verontwaardiging aan met een nieuwe verkeersregel. Die houdt in dat niet meer alle wegen op de route van de koning worden afgesloten maar alleen kruisingen en wegdelen waar hij daadwerkelijk met een motorescorte passeert.



Hij doet ook wel eens iets goed. Zo adopteerde hij vorig jaar dertien uitgemergelde Duitse doggen die waren aangetroffen op het terrein van een verlaten hondenfokkerij in Thailand. Rama nam de viervoeters niet zelf in huis, maar schonk ze aan leden van zijn hofhouding.

Situatie Duitsland Het aantal doden in Duitsland door het nieuwe coronavirus is inmiddels tot boven de honderd gestegen. Het Robert Koch-Institut meldt vandaag dat er 28 nieuwe sterfgevallen waren, waarmee het totaal aantal doden op 114 komt. Het aantal besmettingen groeide met 4764, naar 27.436. In Thailand, dat Rama X lijkt te zijn ontvlucht, zijn momenteel ruim 930 mensen besmet met corona. Vier mensen zijn aan het virus overleden.

