Thaise man koopt auto op veiling waarin enorme lading drugs is verstopt

Volgens de Bangkok Post trof de politie tijdens de inbeslagname van de auto al zeker 100 duizend pillen aan in tassen die duidelijk zichtbaar op de achterbank lagen. Maar een geheim compartiment in de bumper van de auto werd daarbij over het hoofd gezien.

Goed verborgen

Het hoofd van de Thaise anti-drugsautoriteiten heeft excuses aangeboden aan de koper. Volgens hem is de auto na de inbeslagname grondig doorzocht, maar is toen behalve op de achterbank niets gevonden. ,,Volgens protocol doorzoeken we elk voertuig dat we in beslag nemen en dat was nu niet anders. Vermoedelijk waren de pillen heel goed verborgen’', aldus Niyom Termsrisuk.