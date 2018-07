Thaise voetballertjes na de grot nu naar het klooster

Bij een traditionele ceremonie werden de jongens, in leeftijd variërend van 11 tot 16 jaar, kaalgeschoren. Een van ontbrak omdat hij geen boeddhist is. De trainer van de jongens, die met hen in de grot was, wordt ingewijd als monnik. Hij woonde al eerder lange tijd als leerling in een klooster.

De ceremonie is gebruikelijk in Thailand, waar jongens volgens traditie de inwijdingsrituelen ondergaan als blijk van dankbaarheid aan hun ouders voor de opvoeding die ze hebben gekregen. De eer van de ceremonie straalt af op de ouders. ,,Deze inwijding brengt rust”, aldus de moeder van de 14-jarige Ekarat Wongsukchan. ,,We kunnen dit negen dagen doen, daarna gaat hij weer naar school en gaat het leven door.”

Volgens een grootvader van een van de jongens is het goed dat de jongens in het klooster kunnen bijkomen, omdat het is ‘alsof ze herleven nadat we dachten dat ze dood waren’.

Volgens een woordvoerder van het klooster staat de inwijding in het teken van de omgekomen duiker, Samam Gunan, een ex-commando die zich als vrijwilliger had aangemeld voor de reddingsoperatie. Hij overleed tijdens een missie om zuurstoftanks te plaatsen op de gevaarlijke zwemroute van de jongens.

Geen klachten

Duikers Craig Challen (rechts) en Richard Harris kregen in Australië medailles voor dapperheid.

De voetballers zouden het nu goed maken. Fysiek en mentaal zijn er geen klachten meer. De jongens en hun coach werden in de grot verrast door stijgend water. Op 23 juni raakten ze zoek. Op 2 juli werden ze tijdens een internationale en grootschalige reddingsoperatie diep in de grot ontdekt door Britse duikers. Op 10 juli werden de laatste jongens gered.

Twee Australische duikers die aan de reddingsoperatie deelnamen waren tegelijkertijd in Australië aanwezig bij een ceremonie waarin hun moed werd beloond met een medaille. ,,Het zag er somber uit met de aanhoudende regen. Ik vreesde dat ze nog heel lang in de grot zouden moeten blijven en het uiteindelijk niet zouden overleven. Het mooiste moment was toen de eerste jongen erdoorheen kwam en ademde”, aldus duikers Richard Harris en Craig Challen.

De Thaise media hebben de jongens een verbod gegeven van dertig dagen om met de media te spreken. Van over heel de wereld zijn verzoeken voor interviews gekomen.