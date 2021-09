Theatermekka Broadway heropent deuren: ‘Iedereen is in de wolken’

Geen raketten, wel gasmaskers in militaire parade Noord-Ko­rea

10:54 In de 73e militaire parade in Noord-Korea liepen dit keer niet alleen militairen mee. De legers van Kim Jong-un werden vergezeld door een colonne mensen in beschermende kleding. In het midden van een periode van crisis en hongersnood wil de leider in ieder geval uitstralen: ‘corona hebben we onder controle’.