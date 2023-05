Theeplukkers in Sri Lanka leven in mensonterende omstandigheden

Het blijkt moeilijk de beroerde levensomstandigheden van theeplukkers te verbeteren. Volgens een onderzoek van de Britse krant The Guardian heersen op theeplantages in Sri Lanka nog altijd mensonterende omstandigheden. De plukkers worden nog steeds zwaar onderbetaald.

Hier in Nederland staat vastgelegd dat iedereen recht heeft op eerlijk werk met het daar bijbehorende loon. Een fatsoenlijk inkomen en goede werkomstandigheden is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. De theeplukkers vertellen dat ze maaltijden moesten overslaan en hun kinderen naar het werk stuurden om hun te lage inkomsten te compenseren.

Per dag moeten de arbeiders tenminste 18 kilo plukken om 1.000 rupiah (ongeveer 3 euro) te ontvangen. Sommige toezichthouders van het land betalen de arbeiders nog minder dan dat. Zo zegt Lakshman Deanavagie (33): ,,Zelfs als we goede theebladeren plukken, zullen ze zeggen dat het niet goed genoeg is, gooien ze het weg of korten ze in op ons loon.”

Rangasamy Puwaneshkanthy woont met haar man en drie kinderen in de heuvels boven een theeplantage. Ze zei dat ze leningen moest afsluiten om voedsel te betalen en regelmatig maaltijden miste, en dat ze er vaak voor koos geen maandverband te kopen om haar kinderen eten te kunnen geven.

Plantages

Meer dan 300.000 Sri Lankanen werken op de plantages en de thee-export levert het eiland naar schatting 1,079 miljard pond (1,42 miljard euro) op. Naar aanleiding van de bevindingen van The Guardian zijn enkele van ’s werelds grootste theefabrikanten, waaronder Tetley en Lipton, een onderzoek naar de arbeidsomstandigheden op de plantages van hun Sri Lankaanse leveranciers gestart. Fairtrade en Rainforest Alliance, twee wereldhandelscertificeringsprogramma’s, volgen tevens met een onderzoek, toen bleek dat in de analyse van The Guardian het ook om arbeiders van tien gecertificeerde plantages gaat.

Volledig scherm Thee. © Getty Images/EyeEm

Fairtrade neemt deze signalen serieus en is juist opgericht om de omstandigheden in uitdagende regio’s te verbeteren. De directeur van Fairtrade Nederland, Peter d’Angremond, meent dat dit niet zonder horten of stoten gaat: ,,Ik vergelijk het vaak met een rood stoplicht. Net zoals we weten dat ieder mens eerlijk werk verdient, weten we dat we niet door rood mogen rijden. Toch rijden er mensen nog door rood, daar wordt dan op toegezien door de politie.”

Leefbaar loon

De stap naar betere werkomstandigheden en een leefbaar loon is dus niet zomaar gemaakt. Zo wordt er ook gelogen door sommige plantages tegen buitenlandse organisatie over de omstandigheden en houden sommige managers geld in. Fairtrade probeert een onderscheid te maken tussen de werkgevers en de werknemers door de actuele lonen van de werknemers in kaart te brengen, om vervolgens stappen naar een leefbaar loon te kunnen maken.

Consumenten spelen ook een rol in deze keten van theeplukkers en plantages, aldus Peter d’Angremond: ,,Welke thee drink je? Let op wat je koopt. Als je het belangrijk vindt dat iedereen een menswaardig bestaan heeft, dan weet je bij een keurmerk dat er in elk geval stappen worden geprobeerd te maken om arbeidsomstandigheden van theeplukkers te verbeteren.”



