Theezakjesgate in Groot-Brittannië: ‘Onze premier kan niet eens een kopje thee zetten’

VideoDe Britse premier Boris Johnson ligt onder vuur in zijn eigen land, omdat hij de thee-etiquette aan zijn laars heeft gelapt. Johnson deed in een campagnevideo een wolkje melk in zijn kop, terwijl het theezakje er nog in zat. Op social media gaan zijn theeminnende landgenoten los: ,,Onze minister-president weet niet hoe je een kop thee zet, hoe laag kun je zinken?”

In de vier minuten durende video, gemaakt door de Conservatieve Partij in aanloop naar de komende verkiezingen, wordt Johnson gevolgd op het kantoor van zijn partij terwijl hij twaalf vragen beantwoordt over onder meer brexit en de economie. Op een gegeven moment loopt hij een keukentje in en zet een kop thee voor zichzelf. Heet water, theezakje en dan meteen - hop - melk erbij. Even later ziet de oplettende kijker dat het theezakje nog steeds in de warme drank drijft. Een actie waar bij veel Britten de nekharen van overeind gaan staan, want melk inschenken met het zakje er nog in, dat kan écht niet.

Johnson schenkt vanaf 02.35 melk in zijn thee. Lees verder onder de video.

‘Een zonde’

Op social media gaat het dan ook los. ,,Hij is vergeten om het theezakje eruit te halen. Niet het eind van de wereld, maar het kan hem zomaar stemmen kosten van theedrinkers”, schrijft Stuart Millner. Rachael Knox maakt zich meer zorgen: ,,Wat voor leider haalt níet het theezakje eruit en roert de melk?” Ashley Hunter: ,,Onze natie is in de handen van een man die niet eens een kop thee kan zetten.” Een absolute zonde, vindt de een, onvergeeflijk, vindt een ander. ,,Wat een vieze gewoonte.” Maar Johnson ziet er geen kwaad in. Hij reageert op een van de commentaren (dat hij voortaan het zakje eruit moet halen): ,,Dit is echt de manier waarop ik mijn thee maak. Zo kan het langer trekken en wordt het sterker.”

Volgens thee-experts hebben de criticasters een punt, schrijft Daily Mail. Hoewel theezetten grotendeels een kwestie van smaak is, is er een goede reden om het theezakje te verwijderen vóór er melk bij wordt gedaan. Thee trekt volgens de UK Tea and Infusions Association het best bij een watertemperatuur tussen de 90 en 98 graden - grofweg wat het is als je kokend water in het kopje schenkt. Wie er direct melk uit de koelkast bij schenkt, verlaagt de temperatuur verder waardoor de thee minder goed kan trekken. Eerst goed laten trekken, theezakje eruit en dan pas de melk erbij, is het devies.