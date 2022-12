Tien doden, onder wie vijf kinderen, bij brand in Lyon: ‘We hoorden ze schreeuwen’

De brandweer arriveerde rond 03.30 uur in de nacht van donderdag op vrijdag bij het wooncomplex in Vaulx-en-Velin. Het vuur ontstond op de begane grond en sloeg over tot de derde verdieping, aldus de brandweer tegen Franse media. Enkele bewoners zaten in hun huis vast, terwijl de rook via gemeenschappelijke ruimtes binnendrong. Zo’n 170 brandweerlieden en 65 brandweerwagens werden ingezet om het vuur te bestrijden, dat inmiddels onder controle is. De oorzaak van de brand is nog onbekend.