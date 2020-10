Tien vermisten na zware overstromingen in regio Nice

Hope, New York Verslag vanuit de VS: 'Degenen onder ons die geen Republi­kein zijn, houden hun mond maar’

30 september Is er nog hoop in Amerika? Correspondent Karlijn van Houwelingen reist in de aanloop naar de verkiezingen dwars door het land, naar tien plaatsen die Hope heten. Vandaag deel 2: Hope, New York, waar Democraten zich gedeisd houden in de diner.