Tien wagens betrokken bij kettingbotsing op E19 van Antwerpen naar Breda, tweede ongeval in staart van de file

Na 15 jaar komt ‘villamoord’ toch bij de rechtbank, maar hoofdver­dach­te Beckmann is al jaren spoorloos: ‘Ik ga een tijdje op reis’

MERKSPLAS - Vijftien jaar na de moord op zijn vriendin Samira (27), een paaldanseres, lijkt Wim Beckmann uit Merksplas op weg naar assisen. Of toch zijn dossier. De kans dat hij zelf voor de volksjury zal verschijnen, is klein. De moordverdachte lijkt al zes jaar van de aardbol verdwenen. “Hij stapte in 2017 in Duitsland op een vliegtuig.” Nadien hoorde niemand nog van hem. Wat gebeurde er precies in 2008 en waarom sleepte het onderzoek zolang aan?

