Tienduizenden agenten, straaljagers en helikopters paraat voor veilige NAVO-top in Madrid

met video Conserva­tie­ve staten VS verbieden abortus na besluit hoogge­rechts­hof, ‘Niet het Amerika dat we kennen’

Na bijna 50 jaar komt er in de Verenigde Staten een einde aan het grondwettelijke recht op abortus. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft de belangrijke uitspraak in de zaak Roe vs Wade verworpen. De Amerikaanse president Biden spreekt van een ‘tragische fout'. Missouri heeft inmiddels abortus verboden.

25 juni