Tienduizenden Britten al dagenlang zonder stroom na verwoestende najaarsstorm

De zware storm Arwen raasde afgelopen vrijdag over het Verenigd Koninkrijk en richtte forse schade aan. Zeker drie mensen kwamen om het leven bij het natuurgeweld. In het noordoosten van Schotland ligt het openbare leven, onder meer door elektriciteitsstoringen, nog deels plat. Duizenden mensen zitten al dagenlang zonder stroom.

Arwen zorgde voor veel schade en overlast. BBC News meldt dat in Schotland en het noorden van Engeland nog zo'n 32.000 klanten van netbeheerder SSEN zonder elektriciteit zitten na het passeren van de storm. In het Schotse graafschap Aberdeenshire blijven de scholen vandaag en morgen dicht.



Ook 21.000 klanten van leverancier SP Energy Network zaten gisteren nog in het duister. Netbeheerder Northern Powergrid laat weten dat er 1100 schademeldingen zijn binnengekomen die dringend reparatie behoeven om de elektriciteitslevering aan 40.000 klanten in het noordoosten van het land te herstellen.

Volledig scherm Deze boom in Hull overleefde de storm niet. Omgevallen bomen blokkeerden op diverse plaatsen de wegen. © Action Images via Reuters

Helikopter ingezet

,,De storm was ruim van tevoren aangekondigd, maar ondanks de voorbereidingen heeft Arwen voor schade gezorgd die we de afgelopen vijftien jaar niet hebben gezien’’, zegt calamiteitenmanager Rod Gardner. De maatschappijen zetten helikopters in om de hoogspanningsmasten te controleren.



Electricity North West, dat de stroomvoorziening tussen de Schotse grens en de stad Manchester regelt, omschrijft de schade van de storm als ‘verwoestend’. 83.000 klanten zaten gisteren nog zonder elektriciteit. Pas laat in de middag was de levering aan 72.000 aansluiting weer hersteld, meldde de maatschappij.



Meer schade dan verwacht

De Britse autoriteiten gaven vrijdag de zeldzame code rood af, daarmee waarschuwend voor levensgevaarlijk noodweer dat gepaard zou gaan met zware windstoten, regen en mogelijk ook sneeuwval. De Schotse premier John Swinney geeft achteraf aan dat Arwen meer schade heeft aangericht dan werd verwacht.



Wie na het passeren van de storm de weg op moest, kreeg te maken problemen. Vrachtwagens raakten vast in de sneeuw. Andere wegen waren geblokkeerd door omgetrokken bomen en door de wind meegesleurde objecten. Het advies luidde om alleen de weg op te gaan indien strikt noodzakelijk. Op een aantal trajecten rijden geen treinen.

Volledig scherm In het verkeer vielen twee doden, nadat omvergeblazen bomen bovenop auto's terechtkwamen. © Getty Images

Vallende bomen

Twee automobilisten verloren vrijdag het leven. Een man uit het Noord-Ierse Antrim en een uit het Schotse Aberdeenshire overleden nadat een boom op hun voertuig was gevallen. In man uit Lancaster werd in het Engelse Ambleside geraakt door een boom en overleed ter plekke.



Anderen hadden meer geluk. Op beelden van een buitencamera is te zien hoe een vrouw in de plaats Bridgend op een haar na wordt geraakt door een vallende boom. De 55-jarige Cheryl Pound stond te roken buiten de bar waar ze werkt, toen het gevaarte door het dak van het terras kwam zetten.



Vast in de kroeg

In sommige delen van Schotland brengen de hulpdiensten warm eten en drinken naar bewoners die het al twee nachten zonder elektriciteit moesten stellen. Anderen zitten door sneeuwval juist buitenshuis vast, zoals zo'n vijftig bezoekers van de The Tan Hill Inn in North Yorkshire, de noordelijkst gelegen pub van het land.



De bezoekers raakten volgens BBC News vrijdag ingesneeuwd na een optreden van een Oasis-coverband. De kroeggangers zitten al drie nachten in de herberg. Sommige gasten, die wegens omstandigheden absoluut naar huis moesten, zijn door een reddingsteam opgehaald.

Volledig scherm Wie ondanks de waarschuwingen de weg op ging, werd overvallen door sneeuw en gladheid. © AP

‘Gewoon heel leuk’

De overige gasten vermaken zich prima, zegt uitbater Nicola Townsend. ,,We hebben quizzen en karaoke georganiseerd. De koks maken lekker eten, mensen spelen spelletjes... Er zijn nieuwe vriendschappen gevormd. We hebben het gewoon heel leuk.”



De eigenaar van een café in de plaats Kemnay vertelt tegen de omroep dat door de stroomuitval ook de verwarming niet werkt. ,,Niemand heeft bereik op zijn telefoon, dus de situatie is nogal ernstig.” De horecazaak heeft warme dranken en soep naar een verpleeghuis gebracht en een barbecue neergezet voor omwonenden.

