Tienduizenden demonstranten in Oostenrijk tegen coronamaatregelen

Après-skibars blijven dicht

De drieweekse lockdown in Oostenrijk is sinds middernacht in bijna het hele land verleden tijd. De opheffing van de coronamaatregelen geldt alleen voor gevaccineerden en mensen die zijn genezen van Covid-19. Mensen die niet gevaccineerd zijn, mogen hun woning slechts verlaten om naar het werk te gaan, essentiële inkopen te doen of zorgverlening te ontvangen.



Vanaf vandaag kunnen theaters, musea en de vrijetijdssector in het Alpenland hun deuren opnieuw openen. Maandag volgen de winkels. Alleen de deelstaten Tirol, Vorarlberg en Burgenland hebben de horeca weer geopend. Elke deelstaat mag eigen strengere regels invoeren dan dat de landelijke overheid doet. Zo heeft Oberösterreich de lockdown verlengd tot 17 december.



In het hele land geldt wel een FFP2-mondmaskerverplichting in binnenruimtes. Cafés en restaurants moeten bovendien om 23.00 uur de deuren sluiten. De ‘nachtgastronomie’ en de après-skibars blijven dicht.