Tienduizenden restaurants in Italië open ondanks verbod, politie deelt boetes uit

Het protest is geboren uit noodzaak. De horeca is in Italië, samen met het toerisme, het hardst geraakt door de coronamaatregelen van de regering Conte. De meeste restaurants, bars en discotheken zijn vanaf maart grotendeels dicht, alleen tijdens het zomerseizoen kon er omzet worden gedraaid. „We zijn moe”, zegt Melissa Delfanti, eigenaresse van de Roll Bar in het Noord-Italiaanse stadje Piacenza. „Zonder overheidssteun kunnen we niet overleven.” Ook Delfanti kreeg bezoek van de politie, maar na een korte controle zijn ze, zonder een boete uit te delen, weer vertrokken. „Volgens mij snappen ze de situatie waar we in zitten.”



Ook één van de initiatiefnemers, Marco Guidi, werd vanavond op weg naar zijn restaurant staande gehouden door de politie, maar kon zich na een kort praatje met de agenten voorbereiden op zijn gasten.



De vraag is of deze burgerlijke ongehoorzaamheid het begin is van een groter protest of dat het bij dit weekend blijft.