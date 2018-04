Tiener biecht terreurplannen op: Ik wilde spijkerbom gebruiken en mensen doden met bijl

Een Duits-Iraakse tiener was twee jaar geleden niet enkel van plan een zelfmoordaanslag te plegen op een kerstmarkt in Duitsland, maar overwoog ook een priester te doden en mensen af te slachten in een ziekenhuis. Dat verklaarde hij vandaag tijdens een videoconferentie op de tweede dag van een terreurproces in Wenen. Zijn gezicht was tijdens de uitzending enkel voor de rechters, de juryleden en de beklaagden zichtbaar.

De jongen van Duits-Iraakse origine is een belangrijke getuige in het proces tegen een 19-jarige Oostenrijkse IS-aanhanger, die hem naar verluidt had aangespoord om de aanslag te plegen op de kerstmarkt van Ludwigshafen in november 2016. Die IS-sympathisant riskeert 15 jaar cel.

De nu 14-jarige jongen riskeert geen strafrechtelijke vervolging omdat hij in 2016 nog maar 12 jaar oud was. Hij werd wel in een jeugdinstelling geplaatst. De jongen betwistte vandaag de redenering van de openbare aanklager dat de oudere tiener hem had beïnvloed over zijn terreurplannen. ,,Ik probeer al sinds mijn negende bommen in elkaar te steken", zei de jongste van de twee IS-aanhangers aan de rechter.

Mislukte spijkerbom

Voor zijn keuze viel op een kerstmarkt voor zijn zelfgemaakte spijkerbom, had hij eerst een kerk als doelwit gepland, zo getuigt hij. ,,Ik wilde het voorbeeld van mijn vrienden volgen. Ze vielen een priester aan en sneden diens hoofd af. Ik wilde gewoon hetzelfde doen", zei hij. Een en ander verwijst naar de moord op een priester in het Franse stadje Saint-Etienne-du-Rouvray in 2016. De Islamitische Staat had die terreuraanval opgeëist.

Uiteindelijk begaf hij zich naar de kerstmarkt van Ludwigshafen, maar zijn bom liet het afweten. De aanslag mislukte, omdat de 12-jarige jongen geen ontsteker kon kopen. ,,Omdat ik geen identiteitskaart had. Daarom heb ik sterretjes (vuurwerk, nvdr) gekocht." Maar die brandden niet volledig op.

Hij wilde vervolgens in een ziekenhuis twee mensen doden met een bijl en met benzine de ingangen in brand steken om de politie te beletten binnen te komen, zei de jeugdige terrorist tot slot.