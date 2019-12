Tieners opgepakt in Spanje bij oprollen ‘extreem gewelddadig’ pedonetwerk

VIDEO ‘Love Actually’-Johnson gooit alles in de strijd en sneert met bordjes­film­pje naar Hugh Grant

14:21 De Britse premier Boris Johnson gooit alles in de strijd in de aanloop naar de verkiezingen van aanstaande donderdag. Zelfs zijn romantische kant. In een parodie op de bekende ‘bordjes-scène’ uit de kerstfilm Love Actually probeert Johnson kiezers te motiveren op de conservatieven te stemmen. Tegelijkertijd is het filmpje een sneer naar Love Actually-acteur Hugh Grant, die een groot brexit-tegenstander is en de hoofdrol van premier speelt in de film.