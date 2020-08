Tieners vinden duizend jaar oude pot met goud in Israël

De tieners deden vrijwillig mee aan een opgraving in het midden van Israël. ,,De persoon die dit 1100 jaar geleden begraven heeft, moet hebben gedacht de pot weer op te kunnen halen”, vertelt de leider van de opgraving, Liat Nadav-Ziv, tegen persbureau Reuters. ,,Diegene heeft de pot zelfs met een spijker vastgemaakt zodat hij niet zou bewegen. We kunnen alleen maar raden naar de reden dat hij niet meer terug kon komen.”

Wie de eigenaar van de pot is, blijft een mysterie. In de tijd dat deze begraven is regeerde de dynastie van de Abbasiden in het Midden-Oosten. Deze periode wordt ook wel de Gouden Eeuw van de islam genoemd, waarin kunst, architectuur en literatuur floreerden. In de omgeving van de opgraving waren in die tijd, ruim duizend jaar geleden, veel werkplaatsen te vinden.

‘Geweldig’

,,Het was geweldig”, vertelt een van de vinders, Oz Cohen. ,,Ik was in de grond aan het graven en zag iets wat op heel dunne bladeren leek. Toen ik nog eens goed keek, zag ik dat het gouden munten waren. Het was heel spannend om zo’n speciale en oude schat te vinden.”

De eigenaar van de pot goud had in zijn tijd mooie dingen kunnen doen met zijn fortuin, vertelt een expert van de Israel Antiques Authority. ,,Met zo'n som geld zou je bijvoorbeeld een luxe huis hebben kunnen kopen in een van de beste wijken van Fustat, de grote, rijke hoofdstad van Egypte in die tijd.”

Bekijk hier onze trending nieuwsvideo's: