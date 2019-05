Tiental gewonden bij bomaanslag in Lyon, klopjacht op verdachte

Durf jij het aan? Deze escaperoom staat helemaal in teken van horrorfilm­reeks Saw

In het Belgische Hasselt is een opmerkelijke nieuwe escaperoom opengegaan en die is niet voor watjes. Deelnemers worden geblinddoekt en vastgeketend opgesloten in een bloederige badkamer en moeten - net als in de bekende horrorfilmreeks Saw - zo snel mogelijk proberen te ontsnappen.