Tientallen doden door noodweer en zandstormen in noorden van India

VIDEO Finnen willen hoofd van Trump op smeltende ijsberg

10:33 Het hoofd van Donald Trump uitgehouwen in een ijsberg. Dat is het ambitieuze project van een Finse milieugroep, die daarmee aandacht vraagt voor klimaatverandering. Het is de bedoeling te volgen hoe snel de 35 meter hoge kop van de Amerikaanse president smelt.