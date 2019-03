Tientallen doden en gewonden door zware storm in Nepal

Op cruiseva­kan­tie in Brazilië: twintigers betrapt met kilo’s cocaïne, jarenlange celstraf dreigt

19:42 Een groep van zestien toeristen dreigt in Brazilië jarenlang achter de tralies te verdwijnen voor drugssmokkel. De mannen uit België, Frankrijk en Brazilië zaten net aan boord van een cruiseschip, toen in hun bagage maar liefst 306 kilo aan cocaïne werd ontdekt. De vakantiegangers wachten in een Braziliaanse cel hun lot af.