Tientallen hooligans vast die wilden vechten in Berlijn, ruim 50 van Feyenoord

Het gaat om 58 hooligans van Feyenoord en dertien van FC Union Berlin en FC Energie Cottbus, zegt een politiewoordvoerder tegen deze site. ,,Ze werden onderschept in Kreuzberg (een Berlijnse uitgaanswijk) en in het Treptower Park met verzwaarde handschoenen, vechtbitjes en bivakmutsen bestemd voor een gewelddadig treffen. Daarnaast staken ze vuurwerk af.’’

De 71 arrestanten zitten donderdagmorgen nog steeds vast en de kans is groot dat ze niks van de wedstrijd zullen zien, vervolgt de woordvoerder. ,,Ze verschijnen later vandaag voor een onderzoeksrechter. Er wordt onderzocht of ze tot het eind van de dag vastgehouden kunnen worden.’’

In de loop van woensdag arriveerden volgens de politie zo'n 1500 Feyenoord-fans in Berlijn. Ze verzamelden zich op populaire uitgaansplekken zoals de Hackescher Markt (Mitte). Daar heerste woensdagavond een grimmige sfeer. De Nederlanders staken en fakkels en rookbommen af en veroorzaakten problemen toen de politie ingreep. ,,Kroegen en restaurants stopten de alcoholverkoop en gingen vervroegd dicht. Agenten werden bekogeld met flessen en moesten onwillige fans begeleiden uit enkele restaurants’’, aldus de zegsvrouw. Er raakten volgens haar geen politiemensen gewond. De meeste fans verspreidden zich daarna over de binnenstad, waar het verder relatief rustig bleef.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Feyenoord-fans op horecaplein Hackescher Markt (Mitte), waar kroegen en restaurants vervroegd de deuren sloten. © Twitter / Simone Windhoff

Voorafgaand aan het onderscheppen van de gewelddadige voetbalfans circuleerden al berichten over hooligans die elkaar zouden willen treffen. Hooligans van FC Union Berlin zouden daarbij ondersteuning krijgen van strijdmakkers uit Cottbus, Dresden, Magdeburg en andere delen van Duitsland en zelfs vanuit Polen en Denemarken. Ze wilden elkaar treffen op ‘symbolische plekken’ in de Duitse hoofdstad, zo luidde het.

De politie in Berlijn beschouwt de wedstrijd tussen FC Union en Feyenoord als eentje met een ‘hoog risico’ en zet maar liefst 1900 manschappen in voor de ordehandhaving. Ze krijgt daarbij ondersteuning van de federale politie, die de toestroom van fans in de gaten houdt en met paarden patrouilleert, alsook van agenten uit vijf andere deelstaten én van leden van de speciale voetbaleenheid (VBE) uit Rotterdam.

Voetbaleenheid Rotterdam

De eerste drie politiemensen van de voor deze gelegenheid zeven man sterke eenheid, zijn sinds dinsdagavond al in de stad. De overige vier arriveerden in de loop van woensdag. Ze komen over op verzoek van de politie in de Duitse hoofdstad. Die was twee weken geleden ook met ‘kenners’ van de harde kern van Union aanwezig in Rotterdam. De delegaties opereren op basis van rechtshulpverzoeken op elkaars grondgebied.

,,Wij voegen ons bij de collega’s in Berlijn en werken samen met hen. We beginnen in de binnenstad en trekken van daaruit naar de omgeving van het Olympisch Stadion’’, zegt een woordvoerder tegen deze site.

De voetbaleenheid mengt zich met haar Duitse collega’s tussen de supporters, peilt de stemming en kijkt vooral ook of er ‘bekende gezichten’ tussen lopen. Bij de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen Union, twee weken geleden, werden 59 Duitse hooligans gearresteerd. Ze waren met de trein vanuit Zwijndrecht naar Rotterdam-Lombardijen gereisd en bleken in het bezit te zijn van onder andere boksbeugels, verzwaarde handschoenen, gevechtsbitjes en bivakmutsen. ,,We hadden geen keiharde informatie over een treffen tussen beide kampen en de locatie maar wel aanwijzingen. Op basis daarvan is ingegrepen en geweld voorkomen.’’

Gescheiden

De politie in Berlijn verwacht minstens 5100 Feyenoord-fans bij de wedstrijd tegen Union - zoveel kaarten zijn er verkocht in Rotterdam - en daarnaast nog zo’n 2000 tot 3000 extra bezoekers. In het Olympiastadion zullen donderdagavond zo’n 37.000 toeschouwers zitten. Fans van beide clubs zullen onderweg naar het stadion zoveel mogelijk van elkaar worden gescheiden. Dit om gewelddadige confrontaties te voorkomen. Union-aanhangers is gevraagd de S-Bahn te nemen (lightrail), Feyenoord-fans de metro. Bij de stations van beide OV-lijnen aan het stadion staan al hekken om de bezoekers te scheiden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.