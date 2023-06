Tientallen jonge topvoetballers bevrijd van schimmige academie in Portugal: ‘Hij kwam ondervoed thuis’

De Portugese politie heeft 47 jonge voetballers bevrijd die door mensenhandelaren zouden worden vastgehouden in een trainingscentrum in het noorden van Portugal. Onder de slachtoffers zijn volgens de politie 36 minderjarigen. Twee Portugezen werden aangehouden.

De slachtoffers uit Afrika, Azië en Zuid-Amerika werden volgens lokale media vastgehouden op het complex van een voetbalschool in Riba de Ave, in de gemeente Famalicão. Over het motief is vooralsnog niets bekend. In lokale media wordt beweerd dat een van de verdachten Mário Costa is, de voorzitter van de Portugese voetbalbond. Costa ontkent iets illegaals te hebben gedaan, maar is wel uit zijn functie gestapt. De voetbalbond is een zaak tegen hem gestart.

In een verklaring benadrukt de advocaat van Costa dat het ontslag bedoeld is om ‘Liga Portugal en de clubs te beschermen tegen mogelijke imagoschade’. ,,Als alles is opgehelderd zal Costa weer samenwerken met de Liga met hetzelfde enthousiasme als voorheen.” Het zou volgens de raadsman gaan om ‘een verkeerde voorstelling van zaken en lasterlijke aanklachten’.

Gelokt met voetbalcontracten

Volgens Portugese media werden de jongeren naar Portugal gelokt met beloftes over voetbalcontracten bij vooraanstaande clubs na een opleiding in een trainingsinstituut in Portugal. Ouders betaalden daar 600 tot 1300 euro per maand voor. De jeugdspelers moesten hun paspoorten afgeven en mochten veelal niet van het complex met een kostschoolregime af.

Staatssecretaris voor Jeugd en Sport Joao Paulo Correia noemde het ronselen van de voetballers ‘onacceptabel en schokkend’. Hij verzekerde dat maatregelen worden genomen om mensenhandel te bestrijden.

Ondervoed thuis

Ouders van getalenteerde voetballers werden in verschillende landen benaderd door scouts van de voetbalschool. Een moeder van een Colombiaans talent werd naar eigen zeggen misleid met valse beloftes en verhalen. Ze moest over een periode van elf maanden zo’n 11.000 euro aan contributie betalen, plus belastingen. De academie beloofde een logeerplek, eten, lessen en een intensieve voetbaltraining, maar na een maand vroeg de moeder al om een ontbinding van het contract. De omstandigheden op de academie zouden erbarmerlijk zijn, zegt de moeder tegen de Portugese tv-zender RTP.

,,Acht dagen na mijn melding gaven ze aan dat het niet mogelijk was en dat ik het hele contract moest uitzitten. Op dat moment wist ik niet dat ze het paspoort van mijn zoon hadden afgepakt.” Via WhatsApp liet de voetballer weten dat het niet goed met hem ging. ,,Ik vreesde voor zijn gezondheid en voor zijn leven”, zegt ze nu. In april besloot de jongen samen met een vriend weg te lopen van de academie. ,,Ik had verwacht dat ze via WhatsApp contact met me zouden opnemen om te vertellen dat mijn zoon was weggelopen. Dat hebben ze nooit gedaan. Hij kwam mager en ondervoed thuis.”

De meeste voetballers hebben besloten Portugal te verlaten en keren terug naar huis. Een enkeling wordt ondergebracht in een pleeggezin.

