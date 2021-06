Tientallen mensen naar herdenking voor Conings: Politie geeft toch toestemming

UPDATE / Video Rutte krijgt steun voor aanval op Hongaarse premier: ‘Iedereen had wel tranen in de ogen’

25 juni Premier Mark Rutte heeft de Hongaarse premier Victor Orbán ten overstaan van de andere EU-leiders uitgedaagd de officiële procedure te starten om de Europese Unie te verlaten. Ingewijden hebben aan persbureau ANP bevestigd dat Rutte dit tijdens de EU-top in Brussel tegen Orbán heeft gezegd. Rutte kreeg veel bijval tijdens de top. ,,Dit was wel heel heftig en indrukwekkend’’, aldus de premier na afloop van het beraad, dat tot diep in de nacht duurde.