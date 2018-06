Tientallen migranten verdrinken in Middellandse Zee

Op de boot zaten volgens de autoriteiten ongeveer 180 mensen. Het gaat onder meer om Tunesiërs en mensen uit andere Afrikaanse landen. Mensensmokkelaars gebruiken Tunesië in toenemende mate als vertrekpunt voor boten die met migranten proberen Europa te bereiken, omdat de autoriteiten in buurland Libië steeds strenger zijn gaan controleren. Ook voor de Turkse kust verdronken dit weekend vluchtelingen. Daar overleden zeker negen mensen, onder wie zes kinderen, toen een speedboot waarop ze zaten zonk. Volgens het Turkse staatspersbureau Anadolu vervoerde de boot bij Antalya vijftien vluchtelingen.

De Turkse kustwacht en vissers konden vijf opvarenden in veiligheid brengen. Een persoon wordt nog vermist. De kustwacht gaf geen informatie over de nationaliteit van de slachtoffers. De Europese Unie deelde onlangs mee dat het aantal migranten dat illegaal de EU binnenkomt via Turkije in de eerste maanden van het jaar aanzienlijk is toegenomen.