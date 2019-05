Tientallen terroristen bestormen kerk in Burkina Faso, maken zes doden

Zes mensen zijn zondag tijdens een kerkdienst doodgeschoten in Burkina Faso. Onder de doden is de priester die de kerkdienst leidde. Dat zeggen lokale veiligheidsdiensten. De daders zijn waarschijnlijk moslimterroristen.

De aanslag deed zich voor het stadje Dablo, in de provincie Sanmatenga, gelegen in het noorden van het Afrikaanse Burkina Faso. Tientallen gewapende mannen stormden zondagochtend de kerk binnen en openden het vuur op de katholieke kerkgangers in het plaatsje Dablo. Vervolgens staken zij de kerk in brand.



Lokale bronnen spreken over twintig tot dertig aanslagplegers. Over eventuele gewonden is niets bekend. Volgens burgemeester Ousmane Zong staken de terroristen ook andere gebouwen in brand en is een gezondheidscentrum geplunderd.

Spookstad

,,Gewapende individuen vielen de katholieke kerk binnen,” vertelde Zong tegen persbureau AP. ,,Ze openden het vuur, terwijl de kerkgangers probeerden te vluchten.” De aanslag heeft voor grote paniek gezorgd in zijn stad, zegt de burgemeester. ,,Mensen hebben zich in hun huizen verschanst, er is niets gaande. Winkels zijn gesloten, het is een spookstad.”