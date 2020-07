Tijgerin doodt verzorgster (55) voor ogen publiek in Zwitserse dierentuin

De interne noodcentrale van de dierentuin kreeg omstreeks 13.20 uur de melding van een bezoeker dat tijgerin Irina de verzorgster had aangevallen. Collega's van de vrouw renden meteen naar het tijgerverblijf en wisten het vijfjarige wijfje weg te lokken van haar prooi het nachtverblijf in. Hulpverleners probeerden de vrouw daarna te reanimeren maar dat mocht niet baten, zo verklaarde de kersverse directeur Severin Dressen (32) tijdens een inderhaast georganiseerde persconferentie. Hij is sinds vier dagen in functie en was zichtbaar aangeslagen, meldt de Zwitserse nieuwssite Blick .

Volgens de directeur kwam de tijgerin in augustus vorig jaar vanuit een dierentuin in Denemarken naar de dierentuin van Zürich en viel het jonge dier tot nu toe nooit in negatieve zin op. Voor zover hem bekend, is dit het eerste incident van deze aard in de dierentuin. Het Openbaar Ministerie gelastte een onderzoek. Dat moet uitwijzen hoe het kwam dat de verzorgster en de tijgerin zich samen in het verblijf bevonden. Normaliter mag er geen contact zijn tussen de tijgers en hun verzorgers. ,,Misschien was er sprake van een misverstand waarbij de verzorgster in de veronderstelling verkeerde dat de tijgerin zich niet in het bewuste verblijf bevond’’, verklaarde Dressen tegenover de krant Tagesanzeiger. De verzorgster was volgens hem een gewaardeerde medewerkster. ,,Om de nabestaanden te beschermen, verstrekken we geen verdere persoonlijke informatie.’’