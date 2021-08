‘Toch honderden gasten op verjaardagsfeestje Barack Obama, supersterren gespot’

Supersterren

Volgens Amerikaanse media zijn onder meer John Legend, Chrissy Teigen, Don Cheadle, Tom Hanks, Kim Fields, Gabrielle Union, Ellen DeGeneres en Bradley Cooper gespot op het chique vakantie-eiland. Ook zou Oprah Winfrey in een hotel in Martha’s Vineyard verblijven. De New York Times meldde eerder dat Oprah een van de genodigden was, maar dat de mediamagnaat had besloten niet te komen vanwege zorgen om de deltavariant van het coronavirus.