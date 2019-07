Toerist beklimt berg van 1400 meter op haar slippers, reddingshelikopter in actie

Voorzitter Vlaams parlement neemt ontslag na beschonken rijden en rel met escortdame

15:44 Kris van Dijck stapt op als voorzitter van het Vlaamse parlement nadat hij opnieuw in opspraak was geraakt. Hij reed vorige week in beschonken toestand tegen een aanhangwagen nadat hij ‘s nachts in een café was geweest. Nu wordt hij ook beticht van uitkeringsfraude.