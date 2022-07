Toerist overleeft 18 uur op open zee dankzij voetbal die kinderen 130 kilometer verderop waren verloren

De vakantieganger uit Noord-Macedonië en zijn vriend werden afgelopen zaterdag door de sterke stroming meegesleurd voor de kust van Myti Beach in het Griekse Kassandra. Er kwam een grote reddingsoperatie op gang, maar van de twee ontbrak elk spoor. Op het strand werd gevreesd dat het duo was verdronken.

Als door een wonder werd een van de twee, de 30-jarige Ivan, zo’n achttien uur later (!) toch opgemerkt door reddingswerkers. Die visten hem uit zee en brachten hem veilig naar land. Ivan, hevig onderkoeld, vertelde dat hij zijn leven te danken had aan een voetbal die zijn richting op dreef. Het speelgoed gebruikte hij als een reddingsboei.