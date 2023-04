Toeriste (37) valt van krijtrotsen in Denemarken bij het maken van foto

Trump aange­klaagd voor betalen zwijggeld aan pornoster, nooit eerder werd een (oud-)president vervolgd

De Amerikaanse oud-president Donald Trump (76) wordt aangeklaagd voor het betalen van zwijggeld aan pornoster Stephanie ‘Stormy Daniels’ Clifford. Dat heeft een speciale jury in Manhattan na stemming besloten. Geen enkele voormalige of zittende Amerikaanse president is ooit strafrechtelijk vervolgd.