Toeristen in Frankrijk weer welkom en amper controle voor automobilisten

Wat betekent het voor Nederland? En nog negen vragen over wereldwij­de winstbelas­ting

12:30 De deal wordt al historisch genoemd. In een poging belastingontwijking tegen te gaan, hebben de G7-landen afgelopen weekend in Londen afgesproken dat multinationals in de toekomst ten minste 15 procent winstbelasting moeten betalen. Maar hoe haalbaar is dat plan? Tien vragen.