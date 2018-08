Toeristen weg uit Egyptisch hotel na dood Brits koppel

Video Veulentje bleef 40.000 jaar perfect bewaard door permafrost

23 augustus Russische en Japanse paleontologen hebben een unieke ontdekking gedaan. In Oost-Siberië vonden ze een 40.000 jaar oud veulen dat al die tijd perfect geconserveerd is gebleven. Van vacht tot organen: het beest is in zeldzame conditie.