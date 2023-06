Toespraak Poetin sprak boekdelen, er is paniek in het Kremlin: ‘Het is erop of eronder’

Wat is de impact van alcohol op de kans dat je kanker krijgt? Toxicoloog legt uit: ‘Je kan het niet helemaal vergelij­ken met een sigaret’

Vanaf mei 2026 zal Ierland het eerste Europese land zijn waar het verplicht is om op alcoholische dranken de waarschuwing te plaatsen dat alcohol kan leiden tot kanker. Het land was in 2016 ook het eerste land dat verplichte gezondheidswaarschuwingen op sigarettenpakjes en tabaksproducten plaatste, en de rest van Europa volgde snel. Wat is de échte impact van alcohol op kanker? En verschilt dat tussen één glaasje en overmatig drinken? Toxicoloog Jan Tytgat legt uit.