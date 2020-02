Tom (38) overlijdt vier dagen na uitkomen laatste wens: ‘Hij was een liefdevolle vader’

Een terminaal zieke Belg van 38 is afgelopen weekend overleden, vier dagen nadat zijn laatste wens in vervulling ging: de nieuwbouwwoning zien waar zijn vrouw en drie kindjes zonder hem zullen wonen. ,,Tom was een heel liefdevolle vader. Hij leeft nu verder in onze kindjes. Zij komen nu meer dan ooit op de eerste plaats’’, zegt zijn echtgenote Epiphanie Dewitte tegen deze nieuwssite.

Tom was moegestreden na zes jaar vechten tegen maagkanker. Ambulance Wens, een organisatie die de laatste wens van terminaal zieke patiënten vervult, bracht Tom dinsdag naar een werf. Daar wordt de nieuwe woning voor zijn vrouw en drie kindjes opgetrokken. Het plan kende hij, maar hij wilde de ruwbouw en de vordering van de werken nog één keer in het echt zien. Tom zag dat het goed was. Hij was gerustgesteld. Opgelucht ook.

Quote Tom vocht als een leeuw, maar hij had het de laatste dagen heel moeilijk. Het was beangsti­gend, hoe hij naar adem zocht. Hij wou echt afscheid nemen Echtgenote Epiphanie Dewitte

Mooi vaarwel

Vier dagen later, op zaterdagochtend, moest Tom naar het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk. Tom koos uiteindelijk voor euthanasie. Ambulance Wens België meldde zijn overlijden op Facebook. Met een pakkende boodschap ook, over hoe de kleine dingen in het leven het waardevolst zijn.

,,De kinderen, familie, vrienden… Tom nam eerst nog afscheid van iedereen die hij graag zag. Het was een mooi vaarwel’’, vertelt zijn vrouw. ,,Tom vocht als een leeuw, maar hij had het de laatste dagen heel moeilijk. Het was beangstigend, hoe hij naar adem zocht. Hij wou echt afscheid nemen. En slapen, voorgoed slapen.’’

Prachtige herinnering

,,We zijn de mensen van Ambulance Wens België ongelooflijk dankbaar. Ze zijn erin geslaagd om de laatste wens van Tom in vervulling te laten gaan. Want onze nieuwbouwwoning nog één keer zien was zo belangrijk voor hem. Er zijn toen ook heel mooie foto’s genomen van ons gezin. Een laatste prachtige herinnering, die we voor altijd koesteren. Zeker voor de kindjes. Want zij hebben nog één keer hun papa buiten gezien, weg van de steriele omgeving in het ziekenhuis. We gaan Tom en de manier waarop hij ons bleef steunen enorm missen. Het laatste wat hij zei was dat hij trots is op ons. De kindjes komen nu meer dan ooit op de eerste plaats. Het komt goed. We worden omringd door liefdevolle familie en vrienden, die ons volop steunen.’’

Quote Tom zette zijn eigen geluk altijd op de laatste plaats omdat hij eerst voor anderen klaar wou staan. Dat sierde hem. Hij leeft nu verder in onze drie kindjes Epiphanie Dewitte

Intieme kring