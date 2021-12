Tonnen aan donaties na dodelijk incident springkasteel Australië

inclusief taalgebruik Europarle­ment kraakt omstreden plan: ‘kerst’ wordt geen ‘vakantie’, ‘huisvrouw’ geen ‘huisper­soon’

Het Europese Parlement is vanmiddag bijna unaniem fel in de bres gesprongen voor het behoud van het woord ‘kerst’. In een inmiddels alweer ingetrokken voorstel over inclusief taalgebruik had Eurocommissaris Helena Dalli (gelijke kansen) het gebruik van woorden als ‘kerst’ en ‘kerstfeest’ willen verbieden.

15 december