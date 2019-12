Top dreigt te mislukken: nog geen slotakkoord klimaatconferentie Madrid

Meer dan 36 uur na de geplande sluiting van de klimaatconferentie COP 25 in Madrid wordt er nog altijd onderhandeld over een akkoord, maar een slotresolutie waar alle partijen zich in kunnen vinden lijkt nog altijd niet voorhanden.

De deelnemers kunnen het maar niet eens konden worden over de realisatie van het klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Veel afgevaardigden zijn intussen al vertrokken uit Madrid.

De standpunten van de bijna 200 vertegenwoordigde landen liggen vanochtend nog altijd ver uit elkaar. Het is zeer onzeker of er een akkoord kan worden bereikt over regels voor de internationale handel in emissierechten. Dit was een van de weinige concrete onderhandelingsdoelstellingen van de VN-conferentie.

3,2 graden

De deelnemers van de conferentie praatten de afgelopen twee weken over hoe de rampzalige gevolgen van klimaatverandering zijn af te wenden. Op de klimaatconferentie in Parijs maakten bijna alle landen vier jaar geleden de baanbrekende afspraak dat de temperatuurstijging op aarde beperkt moet blijven tot maximaal 2, zo mogelijk 1,5 graden. De uitvoering daarvan blijkt in de praktijk knap lastig. De uitstoot van broeikasgassen neemt wereldwijd nog altijd toe in plaats van af: dit jaar stijgt de CO₂-uitstoot nog met 1,5 procent. Zelfs met de actieplannen van de 194 landen die het akkoord van Parijs hebben ondertekend, stevent de aarde aan het eind van deze eeuw af op een temperatuurstijging van 3,2 graden, bleek eind vorige maand uit een alarmerend VN-rapport. Met elk jaar dat de CO₂-uitstoot nog stijgt, is méér actie nodig en blijft minder tijd over om het tij te keren. De VN waarschuwt voor ‘verregaande’ en zelfs ‘destructieve gevolgen’ als de landen hun klimaatambities niet snel opschroeven.