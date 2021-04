Top van Rusland en Belarus omgeven door speculaties over fusie van beide landen

Belarus Na maanden van politiege­weld is het verzet tegen president Loekasjen­ko uitgedoofd

28 maart In Belarus is het verzet tegen president Aleksandr Loekasjenko uitgedoofd. Het massaprotest, waartoe de oppositie afgelopen zaterdag had opgeroepen, kwam door machtsvertoon van de politie niet van de grond. Maar de oppositie kreeg wel een hart onder de riem gestoken: het land is uitgesloten van deelname aan het Eurovisie Songfestival.