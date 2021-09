Topadviseur president Oekraïne overleeft moordaanslag op auto

De topadviseur van de Oekraïense president Volodimir Zelenski lijkt het doelwit te zijn geworden van een moordaanslag. De auto van Sergej Sjefir is volgens de autoriteiten in de buurt van hoofdstad Kiev beschoten met een automatisch wapen. Hij heeft de aanval overleefd.

Een lokale televisiezender berichtte dat zeker negentien kogelgaten te zien waren in het voertuig. ,,Meer dan tien kogels hebben de auto geraakt. De chauffeur raakte ernstig gewond”, zei een adviseur van de minister van Binnenlandse Zaken op Facebook.

Sjefir stond na de aanval de pers te woord. ,,Ik denk dat dit intimidatie was”, zei de topadviseur op een gezamenlijke persconferentie met de binnenlandminister. ,,Ik denk ook dat de president hier niet bang van zal worden.”

Zelenski had zelf al gereageerd in een videoboodschap. Hij stelde degenen die achter de aanslag zitten alvast een ‘stevige reactie’ in het vooruitzicht. ,,Het is een zwaktebod om ‘hallo’ tegen mij te zeggen door de auto van mijn vriend te beschieten vanuit een bos”, zei hij vanuit New York, waar hij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bijwoont.

Russische link niet uitgesloten

Er wordt volop gespeculeerd over het motief voor de aanslag. Een adviseur van Zelenski, Mychajlo Podoljak, zei tegen persbureau Reuters dat er mogelijk een verband is tussen de aanslag en de wijze waarop Zelenski de machtige elite aanpakt. De president beloofde bij zijn aantreden corruptie te bestrijden en ook de invloedrijke oligarchen niet te ontzien.

De leider van de politieke partij van Zelenski, Oleksandr Korniënko, suggereerde op zijn beurt dat buurland Rusland iets met de aanval te maken kan hebben. ,,Een Russische link kan absoluut niet worden uitgesloten. We weten dat ze in staat zijn om terreuraanslagen in andere landen te organiseren.” Het Kremlin ontkende na deze uitspraak betrokken te zijn geweest bij de aanval.

Van komiek naar president

De 57-jarige Sjefir werkte al samen met Zelenski toen de huidige president nog een komiek was met een eigen televisieprogramma. Zelenski speelde in de serie Dienaar van het Volk een docent die het tot president schopt. De naam van de show is nu ook de naam van zijn politieke partij.

Sjefir was als schrijver en producent betrokken bij de hitserie. Hij wordt nu gezien als rechterhand van de president.

