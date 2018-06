Topadviseur Trump biedt excuses aan voor 'ongepaste' opmerking over Trudeau

,,Er is een speciale plek voor elke buitenlandse leider die zich bezighoudt met boosaardige diplomatie met president Donald J. Trump en die hem in de rug probeert te steken als hij de deur uitloopt." Dat zei handelsadviseur Peter Navarro zondag tegen Fox News kort nadat Larry Kudlow, de economische topadviseur van Trump, al gezegd dat Trudeau de VS in de rug heeft gestoken. Trudeau had zich kritisch uitgelaten over de importheffingen die president Trump heeft ingesteld. Trudeau vindt die 'beledigend'.