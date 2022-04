Topcrimineel en internationaal gezochte drugshandelaar Mink K. aangehouden in Libanon

Topcrimineel en internationaal gezochte drugshandelaar Mink K. (60) is donderdag aangehouden in de Libanese hoofdstad Beiroet. Ook een man van 41 jaar is gearresteerd. Beide mannen zijn vermoedelijke betrokken bij grootschalige internationale drugshandel.

De mannen worden verdacht van betrokkenheid bij cocaïnetransporten van honderden kilo’s vanuit Zuid-Amerika naar Nederland. De politie kwam de verdachten op het spoor in onderschepte berichten via een cryptocommunicatiedienst, die begin 2021 door de opsporingsdiensten werd gekraakt.



‘Een analyse van de onderschepte berichten heeft zicht gegeven op de rol van de 60-jarige verdachte bij de invoer van 370 kilo cocaïne in 2020. Nadat deze partij in Antwerpen aankwam, raakte de drugsorganisatie het zicht kwijt op de pallets met dozen bananen en cocaïne. De Nederlander was vanuit Libanon vermoedelijk druk bezig om te achterhalen waar de drugs waren gebleven. De vermiste zending werd uiteindelijk in oktober 2020 in Duitsland in beslag genomen in een supermarkt', aldus het OM.

Lees ook Mink K. in Libanon veroordeeld tot 8 jaar cel en boete

Uitlevering

De 41-jarige verdachte wordt in verband gebracht met illegale zendingen van 750 en 840 kilo cocaïne die in 2021 in de havens van Antwerpen en Rotterdam zijn onderschept. Aan de Libanese autoriteiten is door het Openbaar Ministerie de uitlevering van beide verdachten gevraagd. Het is nog niet bekend hoe veel tijd deze procedure in beslag zal nemen.

K. zat eerder een gevangenisstraf van 4,5 jaar uit in Libanon vanwege betrokkenheid bij een partij cocaïne van 53 kilo, die hij zelf ontkent. Hij kwam in de beruchte Libanese Roumieh-gevangenis terecht, waar hij tussen de terroristen en terdoodveroordeelden zat. Aanvankelijk wist hij zijn verblijf in de cel draaglijk te maken door airconditioning, een breedbeeld-tv en een Playstation-spelcomputer te regelen.

K. verbleef nog altijd in Libanon, hij kon niet reizen omdat Nederland weigerde zijn paspoort te verlengen vanwege een geschil met de fiscus.

Tas met explosieven

Mink K. was jaren een bekend figuur in de Nederlandse onderwereld. Hij werd veroordeeld voor drugs- en wapenhandel. In september 1999 hield de politie K. aan, nadat er meer dan tweehonderd vuurwapens waren gevonden in een woning in Amsterdam. Ook zou hij een prominente rol hebben gespeeld bij het op de markt brengen van 15.000 kilo cocaïne door politie en justitie tussen 1991 en 1994.

In 2007 is hij vrijgesproken van de moord op de Alkmaarse drugshandelaar Jaap van der Heiden in 1993. Van der Heiden kwam om toen een tas met explosieven aan de voordeur van zijn woning ontplofte. Politie en justitie zijn jaren bezig geweest met het onderzoek naar de liquidatie, maar het bleef lastig te bewijzen.

Willem Holleeder

K. is ook de man van de dubbelrol. Behalve ‘topcrimineel’ was hij politie-informant. In 1998 sloot hij een deal met Fred Teeven, toen officier van justitie in Amsterdam. Teeven hoopte met hulp van K. informatie te achterhalen over de IRT-affaire. Interregionale rechercheteams (IRT’s) lieten drugstransporten bewust doorgaan om zo bij de top van de organisatie van de in 1991 doodgeschoten topcrimineel Klaas Bruinsma te komen. Criminelen wisten hiervan en maakten onder de ogen van justitie miljoenenwinsten.

K. is opgeroepen als getuige in het hoger beroep tegen Willem Holleeder, maar heeft zich tot nu toe niet laten zien. K. heeft eerder verklaard dat Holleeder niet de man was die in de onderwereld aan de touwtjes trok. Tegelijkertijd noemde hij hem ‘dominant, manipulatief en een sociopaat’. Holleeder is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor betrokkenheid bij meerdere liquidaties. Het hoger beroep in zijn zaak nadert het einde, de uitspraak staat eind juni gepland.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: