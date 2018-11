Topcrimineel en verklikker James Bulger waarschijnlijk vermoord door maffiakiller

De dood van Bulger brengt de gemoederen in de Verenigde Staten flink in beroering. Waarom de ziekelijke 89-jarige vanuit Florida, via Oklahoma, naar de gevangenis van Hazelton werd overgeplaatst en daar zonder enige bescherming tussen de reguliere gevangenen werd gezet, is de grote vraag. De voormalige gangster uit Boston had last van een heupblessure en zat in een rolstoel toen hij werd aangevallen, zegt diens advocaat Hank Brennan. Zijn moordenaar zou de Griekse Fotios ‘Freddy’ Geas zijn.



Bulger, die in 2013 tot twee keer levenslang werd veroordeeld, heeft een uitgebreid pakket aan misdaden op zijn conto staan, waaronder de betrokkenheid bij elf moorden, afpersing en drugshandel. In de zeventiger en tachtiger jaren was hij de baas over de Winter Hill Gang, een club Ierse criminelen die gevreesd werd in Boston. Bulger schakelde diverse rivalen uit door de FBI te tippen en groeide uit tot een machtig figuur in de onderwereld van Massachuchetts. Toen iemand hem op zijn beurt verraadde, zette Bulger het op een lopen.