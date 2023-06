Topduif Wout met marktwaarde van één miljoen euro is in één klap niets meer waard

Jarenlange burenruzie over spelende kinderen in Florida eindigt met doodschie­ten moeder

Aan een al tweeënhalf jaar voortslepende burenruzie over spelende kinderen in een woonwijk in de Amerikaanse staat Florida is vrijdag met geweld een einde gekomen, toen de moeder van de kinderen werd doodgeschoten. De dader is waarschijnlijk haar buurvrouw.