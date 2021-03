Topman Boskalis: ‘Als het meezit, is schip Suezkanaal na het weekend los’

,,Dan moet het meezitten’’, erkent Berdowski. Maar daar zet zijn bedrijf wel op in. Volgens de topman zijn er twee grote sleepboten op weg naar Egypte. Die zullen helpen om het schip los te trekken. Nu is zijn onderneming op locatie al bezig met baggerwerk om grond weg te halen rond de voorkant van het schip. Volgende week is het een aantal dagen hoogtij, wat gunstig is omdat het water dan ietsje hoger staat. Dan moet het schip losgetrokken worden.

De Ever Given liep dinsdagochtend aan de grond in het zuidelijke deel van het Suezkanaal. Sindsdien ligt het zodanig dwars in de vaargeul dat het kanaal in Egypte wordt geblokkeerd voor andere schepen. Dit raakt wereldwijde transportstromen flink, omdat er normaal altijd veel schepen varen. Het kanaal is goed voor ongeveer 12 procent van de wereldhandel. Elke dag wordt voor bijna 10 miljard dollar aan goederen door het kanaal vervoerd.