Topmodel (19) woest op tijdschrift na blunder in interview: 'Dit gebeurt nooit met witte modellen’

Een Australisch glamourtijdschrift is diep door het stof gegaan na een pijnlijke blunder te hebben gemaakt in een interview met een bekend topmodel. Who Magazine publiceerde deze week een verhaal over de 19-jarige Adut Akech, maar plaatste daar per ongeluk de foto van een andere zwarte vrouw bij. Het meisje van Zuid-Sudanese afkomst is woest en haalt uit naar het blad. ,,Ik voel mij niet gerespecteerd.”

De fout van Who Magazine ligt in dit geval nogal gevoelig, omdat Akech in het interview nota bene getuigt over de problemen die vluchtelingen en mensen met een andere huidskleur dagelijks ervaren. ‘Het heeft mij van streek gemaakt, mij boos gemaakt’, schrijft Akech in een openhartig bericht op Instagram. De verwisseling met een andere zwarte vrouw is voor haar onder alle omstandigheden ‘onaanvaardbaar en onvergeeflijk’.



In het interview spreekt Akech openhartig over haar ervaringen in de modellenwereld en de houding die veel mensen hebben ten opzichte van modellen met een andere huidskleur. Het tienermeisje hoopt met haar verhaal voor een stukje bewustwording te zorgen bij mensen die neerkijken op meisjes zoals zij, maar bijvoorbeeld ook op vluchtelingen.

Akech moest zelf als jong meisje rennen voor haar leven nadat haar veiligheid in geboorteland Zuid-Soedan op het spel kwam te staan. Met haar gezin kwam ze terecht in een vluchtelingenkamp, waar ze in het interview uitgebreid over vertelt. Dat uitgerekend in dit zeer persoonlijke gesprek deze fout is gemaakt, doet haar veel verdriet. ‘Niet alleen voel ik me persoonlijk beledigd, maar ik heb ook het gevoel dat mijn afkomst niet gerespecteerd wordt. Daarom vind ik het belangrijk om dit probleem aan te kaarten.’



De medewerker die de foto heeft geplaatst, was in de veronderstelling dat Akech op de foto stond. Het bleek in werkelijkheid Flavia Lazarus te zijn, een model van dezelfde afkomst. Door de fout schiet het interview compleet zijn doel voorbij, stelt Akech. ‘Het laat zien dat mensen erg onwetend en bekrompen zijn, dat ze denken dat elk zwart meisje er hetzelfde uitziet.’

Een vertegenwoordiger van Who Magazine erkent de ernst van de fout en heeft zich namens het blad zowel privé als publiekelijk verontschuldigd. Het blad stelt dat er een verkeerde foto is opgestuurd door het agentschap dat het interview heeft geregeld. Melbourne Fashion Week, het evenement dat als kapstok werd gebruikt voor het interview, maakt eveneens excuses.



,,We zijn zeer teleurgesteld dat een foto van een van onze campagnemodellen, Flavia Lazarus, per ongeluk is afgedrukt in plaats van een foto van Adut. Zowel Adut als Flavia hebben hun teleurstelling uitgesproken en wij ondersteunen hen. Deze fout is onaanvaardbaar en zowel Who Magazine als ons PR-bureau OPR hebben zich verontschuldigd.”



Voor Akech is de kous niet af. Ze hoopt dat andere media en de modellenbranche iets van de blunder opsteken. ,,Ik heb het gevoel dat dit niet zou zijn gebeurd met een wit model. Het doel van mijn bericht is niet om Who Magazine te bashen, maar ik vind het belangrijk om publiekelijk uit te drukken hoe ik mij voel. Ik weet zeker dat ik niet de eerste persoon ben die dit heeft meegemaakt. Laat dit een wake-up­call zijn voor de branche.”

