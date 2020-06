Topviroloog en Belgisch parlementslid vliegen elkaar in de haren: ‘Puur sexisme!’

,,Als moeder van vier maak ik me echt ongerust als ik die vele jongeren doelloos op straat zie rondhangen, terwijl ze op die leeftijd eigenlijk op school moeten zitten", vertelt Els Ampe in een videoboodschap op Twitter. ,,Het is onwaarschijnlijk om te vernemen dat de volwassenen naar de hoeren mogen, maar de kinderen niet naar school. Wie bedenkt dat nu eigenlijk? Is dat de regering of de virologen? Marc Van Ranst misschien?”

Ouwehoeren

De viroloog liet al snel van zich horen en kwam daarbij stevig uit de hoek. Echt antwoorden op de vraag van Ampe deed hij evenwel niet. ,,Ik leg het u graag uit. De regering en de virologen hebben wel degelijk een duidelijk standpunt ingenomen over ouwehoeren. Dat mag pas terug ten vroegste begin september”, antwoordde Van Ranst. Daar voegde hij nog schamper aan toe: ,,De sector van de aandachtshoeren is gedurende deze crisis overduidelijk altijd open gebleven.”



Die laatste opmerking schoot bij Ampe in het verkeerde keelgat. Ze eist excuses. ,,Ik pik het niet dat viroloog Marc Van Ranst mij ‘aandachtshoer’ noemt, omdat ik als vrouwelijk politicus een vraag stel. Puur seksisme. Het is niet eerste keer dat hij denigrerend reageert op vragen. Ik eis excuses”, klonk het, en ze tagde daarbij niet alleen Van Ranst maar ook de Katholieke Universiteit Leuven, waaraan de bekende viroloog verbonden is.



Deze keer duurde het geen uur voordat Van Ranst reageerde en hij bekritiseerde Ampe op het feit dat ze in het verleden al eens informatie wegliet om haar gelijk te halen. ,,Hieronder staat je volledige berichtje, Els. Jij bent begonnen met mensen “hoeren” te noemen. Of heb je dat zinnetje “toevallig” uit je foto in je vorige tweet geknipt?? Niet eerlijk.”

In de haren

Het is niet de eerste keer dat Ampe en Van Ranst elkaar in de haren vliegen. In april haalde ze al eens uit naar de ‘lockdowndictatuur’ van de Belgische regering en daarbij kreeg ook Van Ranst een veeg uit de pan. Ze sneerde dat hij zich aan het voorbereiden was op een carrière in de politiek, omdat hij te gast was op de 1 mei-viering van de Belgische PVDA, een optreden dat Van Ranst later schrapte.

Van Ranst liet de uithaal aan zijn adres evenwel niet passeren en verweet Ampe ‘povere dossierkennis, gezondheidsgevaarlijke propaganda en laffe persoonlijke verdachtmakingen’. Hij vervolgde: ,,Ik zou graag willen zeggen ‘plus est en vous’, (red. er zit meer in u), maar daar ben ik niet zeker van.”