Torero (20) spaart leven van stier die hem herhaaldelijk spietste

In plaats van de kolos de doodsteek toe te dienen - met een zwaard tussen de schouderbladen recht in het hart - sloeg Andy Younes (20) het beest symbolisch met één hand op de schoft. Dit nadat de 'voorzitter' onder wiens leiding het stierengevecht plaatsvond, op verzoek van het publiek een oranje zakdoek had getoond. Dat is het symbool voor het schenken van genade aan een stier.

Na het handgebaar 'knipte' de stierenvechter al even symbolisch beide oren van de stier af. Twee oren zijn een bedankje van het publiek voor een stierenvechter die in hun ogen een bijzonder goed gevecht voerde. Ze vragen de voorzitter dan met wapperende witte zakdoeken om het afsnijden van de oren. Het grootste eerbetoon is de staart van het dier.

Het moment waarop Younes de stier genade schenkt door met één hand op de schoft van het dier te slaan.

Achterwerk en zij

De 550 kilo zware Lastimoso nam Younes herhaaldelijk op de hoorns en spietste hem daarbij onder andere in zijn achterwerk en zij, blijkt uit een verslag en foto's op objectifgard.com De regionale Franse nieuwssite deed gisteren uitgebreid verslag van de jaarlijkse Corrida de Jandilla, de Paas-stierenvechten in Arles. Ze luiden de opening in van het seizoen van de stierengevechten in Frankrijk. Younes, die een thuiswedstrijd speelde, raakte gewond maar betrad na medische verzorging de arena weer.

Andy Younes bezocht op vijfjarige leeftijd voor het eerst een stierengevecht in Arles, blijkt uit zijn biografie. Vier jaar later begon hij zijn torero-opleiding aan de stierenvechtersschool in zijn woonplaats. Om enkele maanden later - negen jaar oud - zijn eerste stierengevecht te voeren in Saint Rémy de Provence. Vorig jaar mocht Younes maar liefst 20 oren afknippen van de door hem bevochten stieren en werd hij zeven keer op de schouders genomen en de arena uitgedragen.

Tegenslag

Maar er was ook tegenslag. Zo raakte Younes in juli ernstig gewond aan beide dijen en enkel toen een stier hem in Madrid op de hoorns nam en spietste. Bij het neerkomen, liep de Fransman traumatisch hersenletsel op aan de rechterkant van zijn hoofd. Zijn Spaanse collega Juan Miguel raakte zwaargewond aan scrotum en nek - een van de hoorns doorboorde zelfs zijn schildklier - maar wist zich nog naar de uitgang te slepen om daar het bewustzijn te verliezen.

