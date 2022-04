Transportminister VS namens Biden naar Invictus Games

Zweden en Finland zetten snel stap richting aanvragen Na­vo-lidmaat­schap

De Zweedse premier Magdalena Andersson wil in juni op de Navo-top in Madrid lidmaatschap aanvragen van de westerse militaire alliantie. Dat schrijft de krant Svenska Dagbladet op basis van bronnen binnen Anderssons sociaaldemocratische partij. Ook Finland neemt binnenkort een besluit over het al dan niet aanvragen van het lidmaatschap.

13 april