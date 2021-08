Transportvliegtuig dat Nederlanders moest evacueren uit Kaboel opgestegen zonder landgenoten

Nederland­se in Kaboel: ‘Iedereen achterla­ten is hartver­scheu­rend’

16 augustus De Nederlandse Isabelle Langerak verlaat over enkele dagen de Afghaanse hoofdstad Kaboel, waar ze bijna vijf jaar werkte - mits haar geplande vlucht dan nog gaat. Ze vertrekt met grote bezorgdheid over haar Afghaanse vrienden en collega’s die ze achterlaat, vertelt ze zondag aan de telefoon. ,,Met mij komt het allemaal wel goed, maar het is zo’n dubbel gevoel dat ik wel weg kan en zij niet’’, zegt Langerak, die in het land werkte als projectmanager voor de Britse organisatie Afghanaid. ,,Het is hartverscheurend om ze achter te moeten laten.’’