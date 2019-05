Trein weg zonder kind: vader hangt aan noodrem

Van het gezin met drie kinderen stond een dreumes op het perron te wachten tot pa de kinderwagen aan boord had gehesen toen de deuren van de trein ineens dichtgingen. Spoorwegpersoneel dat snel in de gaten had wat er aan de hand was, bracht het achterblijvertje naar een politiepost, waar de vader na terugkeer in Dortmund het kind weer in de armen kon sluiten.