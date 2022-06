Treinongeluk Duitsland: zeker vier doden en nog twaalf vermisten

Dat heeft de verkeersminister van de deelstaat Beieren vanavond gezegd op de regionale nieuwszender BR24 (Bayerischer Rundfunk). ,,We hebben nog geen uitsluitsel over het lot van deze twaalf vermisten. Ze zouden in ziekenhuizen kunnen liggen maar agenten hebben nog niet alle gewonden kunnen spreken vanwege hun toestand waardoor onduidelijkheid bestaat over hun persoonsgegevens. De politie kan niet uitsluiten dat een aantal vermisten onder de gekantelde treinwagons liggen’’, zei Joachim Hermann (CSU).

Over de vier doden is nog niets bekendgemaakt. Bij het treinongeluk raakten dertig passagiers gewond. Het precieze aantal zwaar- en lichtgewonden kon vrijdagavond nog niet worden genoemd omdat een deel van de slachtoffers nog wordt behandeld, legde woordvoerder Martin Emig van de politie Oberbayern Süd omstreeks 22 uur uit. Eerder was sprake van vijftien zwaargewonden en evenzovele lichtgewonden.

Langgerekte bocht

De dubbeldekstrein ontspoorde omstreeks 12.20 uur, vlak na vertrek uit Garmisch-Partenkirchen, ter hoogte van Burgrain dat zo’n 5 kilometer noordelijker ligt. Op luchtbeelden is volgens lokale media te zien dat het ongeluk plaatsvond in een langgerekte enkelsporige bocht na het passeren van een tunnel. Drie treinstellen kantelden, gleden van het talud af en kwamen op hun zijkant terecht. De machinist zou bekneld zijn geraakt. Hulpdiensten rukten op grote schaal uit naar de plek des onheils die vlak naast een autoweg ligt.

Rond 15.30 uur waren alle slachtoffers en andere inzittenden uit de betrokken treinstellen gehaald. Drie van de vier doden lagen onder de trein. Hun lichamen zijn inmiddels geborgen. Onder de gewonden zijn mensen van alle leeftijden, inclusief kinderen, aldus een politiewoordvoerder tegen Duitse media. De politie zei aan het eind van de middag al dat het niet uit te sluiten was dat zich onder de gekantelde treinstellen nog meer slachtoffers zouden bevinden. De berging van de drie wagons met hijskranen wordt in de loop van de nacht van vrijdag op zaterdag verwacht.

In de trein met bestemming München, zo'n 90 kilometer noordoostelijker, zaten ongeveer 140 passagiers onder wie schoolkinderen. In de deelstaat Beieren begon vrijdagmiddag de tweeweekse pinkstervakantie. Of er ook dagjesmensen of vakantiegangers in de trein zaten, is niet bekend. Sinds 1 juni kan in Duitsland drie maanden lang voor 9 euro per maand onbeperkt gereisd worden met stads- en streekvervoer.

Technische oorzaak

Deelstaatminister van Verkeer Christian Bernreiter (CSU) gaat uit van een technische oorzaak bij de ontsporing. ,,Er waren hier geen derden bij betrokken, dus moet men aannemen dat er sprake was van een technische oorzaak aan de trein of het spoor”, zei hij in een interview op regionale radiozender BR2. De deelstaat is in dat geval volgens hem niet verantwoordelijk want ‘de uitbreiding van de spoorinfrastructuur is de taak van de federale overheid’. Bernreiter bedankte de hulpdiensten voor hun ‘uitstekende werk’ en ook de 15 Duitse militairen die in de trein zaten en ‘meteen op zeer professionele wijze hielpen’.

Een Amerikaanse soldaat die het ongeluk vanuit zijn auto op de B2 zag gebeuren, reageerde geschokt. ,,Het was vreselijk”, zei hij tegen het Garmisch-Partenkirchner Tagblatt. ,,Gewoon vreselijk. Plotseling kantelde de trein.”

Spoorwegen en ministers

Deutsche Bahn, de Duitse spoorwegmaatschappij, betuigde haar diepste medeleven aan de families van de slachtoffers. Hulpdiensten en medewerkers van Deutsche Bahn waren al snel op de plaats van het ongeluk. De deelstaatministers van Verkeer en Binnenlandse Zaken begaven zich eveneens naar de bewuste locatie.

De federale minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser (SPD) verklaarde op Twitter onderweg te zijn naar Garmisch-Partenkirchen ‘om het medeleven van de federale regering te betuigen'. Ze reageerde ontzet op het ongeluk. ‘Het is verschrikkelijk nieuws dat ons bereikt over het treinongeval bij Garmisch. Mijn gedachten zijn bij de families van de dodelijke slachtoffers en bij de (zwaar)gewonden.’

Federaal verkeersminister Volker Wissing (FDP) legde in Berlijn een verklaring af. ,,De beelden die ons in deze uren vanuit Garmisch-Partenkirchen bereiken, zijn dramatisch”, zei hij. ,,Momenteel kunnen we alleen gissen naar de volledige omvang van de catastrofe. Mijn gedachten zijn bij de nabestaanden en de gewonden. We staan ​​in nauw contact met Deutsche Bahn en ondersteunen waar we kunnen. Onze experts zijn al ter plaatse om samen met de opsporingsinstanties de oorzaak van het ongeval te onderzoeken.”

Minister-president Markus Söder van Beieren noemde het nieuws over de ontsporing ‘vreselijk’ en betuigde zijn medeleven aan de slachtoffers en hun familie. ,,We rouwen met de nabestaanden. We bidden en hopen dat alle gewonden snel herstellen”, zei hij op de regionale nieuwszender BR24. Hij bedankte de vele hulpverleners en reddingswerkers ter plaatse. Diep getroffen, voegde hij eraan toe: ,,Hopelijk komt het voor velen weer goed.’’

