Tribunaal: ‘China pleegt genocide op Oeigoeren door gedwongen sterilisaties’

Het zogeheten ‘Oeigoeren-tribunaal’ is een panel van deskundigen dat onderzoek deed naar de ‘wreedheden en genocide’ tegen Oeigoeren, Kazachen en Turkse moslims in de Chinese provincie Xinjang. Het tribunaal ziet voldoende bewijs voor mensenrechtenschendingen en oordeelt dat China zich schuldig maakt aan genocide en misdaden tegen de menselijkheid, waaronder verkrachting, marteling en gedwongen sterilisatie.

Sinds 2017 zijn honderdduizenden moslims opgesloten in kampen. Daar zijn ze slachtoffer martelingen, seksueel geweld en dwangarbeid, oordeelt het tribunaal. Bovendien worden de Oeigoeren en andere moslimminderheden gedwongen tot geboortebeperking, onder meer door sterilisatie.

Door het verlagen van de geboortecijfers voert China een ‘opzettelijk en systematisch’ beleid om de Oeigoerse gemeenschap en cultuur te vernietigen, aldus voorzitter Geoffrey Nice van het tribunaal. Hij spreekt van ‘staatsrepressie’.

Hoorzittingen

Het tribunaal werd in september 2020 ingesteld en bestaat uit negen deskundigen, onder wie advocaten, artsen, een zakenman en een ex-diplomaat. In enkele hoorzittingen in het conferentiecentrum Church House in het Londense Westminster legden tientallen slachtoffers en deskundigen verklaringen af.

De 42-jarige Tursinay Ziyawdun verklaarde volgens de Britse krant The Independent, dat ze meerdere keren werd verkracht tijdens haar detentie. ,,Ik ben niet bang voor de Chinese regering. Ik ben helemaal niet bang voor ze. Hoewel het eruitziet alsof ik leef, ben ik al dood. De Chinese regering heeft me alles afgenomen. Ze namen mijn lichaam over, ze namen mijn geest over. Alles. Ik heb niets meer.”

Qelbinur Sidiq (52) werd gedwongen Chinees te leren in verschillende interneringskampen in Xinjiang. Ze werd net als veel andere vrouwen gesteriliseerd. ,,Toen ik bij de kliniek aankwam, stonden er honderden Oeigoerse vrouwen in een rij te wachten. Ik heb vier uur gewacht en toen ik aan de beurt was, werd ik gesteriliseerd.”

De uitspraak van dit ‘volkstribunaal’, dat in september 2020 werd ingesteld, heeft geen juridische status en kan ook geen straffen opleggen. Maar de deskundigen hopen met het openbaar maken van bewijs de internationale gemeenschap te dwingen tot actie.

